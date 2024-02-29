جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لمكافحة الهجرة غير الشرعية تُصاحبها قافلة طبية شاملة إلى قرية الجزيرة الخضراء والعزب التابعة بمركز مطوبس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وتم خلال القافلة الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب».

إجراء الكشف الطبي على 1045 حالة من أبناء قرية الجزيرة الخضراء

كما شهدت القافلة الطبية اليوم إقبالاً كبيراً من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1045 حالة من أبناء قرية الجزيرة الخضراء والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية بالقرية، ودارت الندوات حول الهجرة غير الشرعية والأضرار التي تلحق بالمجتمع نتيجة هذه الظاهرة السلبية، حيث أنّ لهذه الهجرة كثيراً من الآثار السلبية التي تُعاني منها الدول إلى جانب المخاطر التي يمكن أنّ تحف بالأفراد خلال رحلة الهجرة، ويمكن أنّ تؤدي رحلات الهجرة غير الشرعية إلى الوفاة وفقدان الحياة في كثير من الأحيان خلال الطريق.

وجرى أيضاً تنفيذ ورشة عمل لتنمية الصناعات الحرفية مثل صناعة الجلود، وطباعة المنسوجات، وإنتاج الحلي والاكسسوارات، وتم التدريب والتعرف على أنواع الأقمشة والتقنيات المستخدمة في صناعة الملابس وذلك بهدف التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى إطار دعم الأسر الأكثر احتياجاً وزيادة دخل الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها، فضلاً عن عقد ورشة عمل خاصة بتنمية الثروة السمكية، والهدف من مزارع الأسماك ومعرفة المكونات الرئيسية لتغذيتها ومعرفة كمية العناصر الغذائية المطلوبة للأسماك المستزرعة، ومعرفة طرق التغذية المختلفة والعوامل التي تؤثر عليها.