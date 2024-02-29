«التحالف الوطني»: دعم مزارعي القمح ضمن مبادرة «ازرع» بقرى الإسماعيلية

أطلق التحالف الوطني بالتعاون والتنسيق مع محافظة الإسماعيلية لقاءا توعويا لصغار المُزارعين في مركز ومدينة القصاصين، اليوم حول أهمية محصول القمح في الفترة الحالية باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية.

أهمية محصول القمح وحزمة التدخلات والخدمات

تناول اللقاء بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الحديث مع صغار المزارعين حول أهمية محصول القمح، وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة والتوعية بأهمية هذه المرحلة الحالية من محصول القمح ومواعيد الري.

كما تناول اللقاء حلقة نقاشية مع المزارعين للاستماع إلى مشكلاتهم والرد عليها، والنقاش حول مدى الاستفادة من خدمات المٌبادرة وتقديم الدعم الفني للمزارعين في هذه المرحلة الهامة وهى مرحلة طرد السنابل وزيارات متابعة ميدانية بالمحصول.

تسليم المزارعين مخصبات للقمح

وسلمت المبادرة المزارعين بعض المٌخصبات التي يحتاج لها القمح خلال هذه الفترة من عمر المحصول بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسماعيلية للمزارعين.

وحضر اللقاء المهندس ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة ومسئول مبادرة ازرع، والمهندس احمد البعلي مدير الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية، والمهندس هاني لطفي مدير الإدارة الزراعية بالقصاصين وعربي مجاهد مسئول التواصل بالإسماعيلية ونقيب الفلاحين.