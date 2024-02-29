«الضويني» يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالجامع الأزهر

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر سير الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ونقل «الضويني» تحيات فضيلة الإمام الأكبر إلى الدارسين، مشيرًا إلى الاهتمام البلغ من الإمام الأكبر بالرواق الأزهري، وأنه يتابع سير العملية الدراسية لحظة بلحظة، ويقف على جميع تفاصيلها، راجيًا للدارسين دوام التوفيق والنجاح.

وشدد على تعليمات فضيلته بتسهيل جميع الإجراءات وإزالة العقبات أمام الدارسين، وذلك من أجل نشر المنهج الأزهري في ربوع الوطن، وإتاحة العلم الشرعي لجميع الراغبين فيه بالمجان، وبجودة تعليمية عالية طبقًا للمنهج الوسطي الذي يمثل صحيح الإسلام، وعلى يد نخبة متميزة من علماء الأزهر الأجلاء.

الرواق الأزهري

كما استمع وكيل الأزهر، إلى الدارسين ومقترحاتهم؛ لتحقيق أكبر استفادة من تجربة الرواق الأزهري، كما وعد الدارسين، بتلبية متطلباتهم بما يتناسب وتعاليم الإسلام السمحة، مؤكدًا أن فضيلة الإمام الأكبر، لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالرواق الأزهري.

وتأتي هذه الجولة، تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر بالقيام بجولات مكثفة ومتواصلة لفروع الرواق الأزهري بمختلف المحافظات لمتابعة سير الدراسة بها، مؤكدًا حرص جميع العاملين بالرواق الأزهري على مواصلة العمل بجد واجتهاد؛ لتحقيق أهداف الرواق .

وعلى هامش الجولة تفقد «الضويني»، أعمال الصيانة والإنارة بالجامع الأزهر، وباحاته، ومآذنه، وقبابه، وكافة استعدادات الإدارة العامة للجامع الأزهر لاستقبال شهر رمضان المبارك، بما يليق ومكانة الجامع الأزهر، وأيضًا إجراءات تنفيذ الخطة الدعوية للجامع الأزهر المزمع تنفيذها خلال شهر رمضان المعظم 1445هـ.