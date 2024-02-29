خريطة معارض أهلا رمضان في الدقهلية.. تخفيضات تصل 30%

يستعد العديد من المواطنين لشراء السلع الغذائية من معارض أهلا رمضان بالدقهلية، والحصول على التخفيضات التي أعلنت عنها الجهات المختصة إذ تصل إلى 30%، إليكم خريطة معارض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية بعد زيادة أعدادها، من خلال افتتاح أماكن أخرى.

خريطة معارض أهلا رمضان في محافظة الدقهلية بعد زيادة أعدادها

وحددت المحافظة خريطة معارض أهلا رمضان في الدقهلية بعد زيادة أعدادها، بعد افتتاح معرض خاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية كالآتي:

- معرض أهلا رمضان في المدرسة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية

- معرض في أجا في فود باسكت بشارع فهمي بأجا.

- معرض في منية النصر بجوار مجلس المدينة.

- معرض في المطرية بجوار مجلس المدينة.

- معرض في ميت سلسل في أسواق سنجة بميت سلسيل.

- معرض في الجمالية في ميدان الكوبري بالجمالية.

- معرض في تمي الأمديد داخل معرض أولاد نجيب بصدقا.

- معرضان بمركز المنصورة في حي شرق في شارع عبد السلام عارف وحي غرب في شارع الجيش.

- معرض أهلا رمضان بطلخا في حديقة الطفل والأسرة - السنبلاوين في السوق الحضاري.

- معرض أهلا رمضان في بني عبيد شارع مجلس المدينة بجوار المجلس.

- معرض في الكردي معرض خالد البدوي.

- معرض في ميت غمر شارع أحمد عرابي خلف الحملة الميكانيكية في مجلس المدينة بميت غمر.

- معرض دكرنس أمام حديقة الطفل.

- معرض سوق بهية في بلقاس

- معرض شربين شارع الجيش أمام موقف الأتوبيس نبروه.

تخفيضات الأسعار بالدقهلية برمضان

وتصل نسبة التخفيضات في أسعار السلع من 25% إلى 30% على مختلف المنتجات وخاصة السكر والزيت في ظل توجه حكومي بضخ كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين.