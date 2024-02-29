محافظ الجيزة يفتتح 5 معارض «أهلا رمضان» في العمرانية والطالبية

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي ناقش خلاله خطط أجهزة المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

واستهل محافظ الجيزة الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس ومواطني المحافظة وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وشعبها.

حزم الحماية الاجتماعية

كما أكد محافظ الجيزة، أنّ الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كل الأجهزة ممثلة في القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25:30% عن السوق من خلال 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

إنشاء 4 معارض رئيسية لـ«أهلًا رمضان»

أشار المحافظ إلى أنّه تمّ إنشاء 4 معارض رئيسية لـ«أهلاً رمضان» حتى الآن بأحياء العمرانية والطالبية ومراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كل السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة، وجارٍ الاستعداد لافتتاح معرض أهلًا رمضان بحي إمبابة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع المحافظ خلال اللقاء خطة مديرية الأوقاف ومنطقة الجيزة الأزهرية ووعظ الجيزة لإقامة وتنظيم الشعائر الدينية والتي تشهد هذا العام استمرار تنظيم الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر، وعقد جلسات الوعظ بمراكز الشباب ودور الثقافة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بنطاق المحافظة والدفع بالواعظين لإلقاء الدروس الدينية بالتجمعات والمقاهي.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشرطة المرافق بمنع الإشغالات بمحيط المساجد ودور العبادة؛ لتسهيل حركة دخول وخروج المصلين ومتابعه دورية لحالة النظافة على مدار الــ 24 ساعة.

توزيع 2 طن لحوم و8 آلاف كرتونة سلع تموينية

وناقش المحافظ جهود تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل مشيراً إلى أنه جارى التنسيق لتوزيع 2 طن لحوم و8 آلاف كرتونة سلع تموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف والأزهر الشريف.

كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للشارع ومنع التعديات ورفع إشغالات المقاهى والمحال والالتزام بضوابط إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان أو موائد الرحمن والتأكد من الحصول علي التصاريح اللازمه من الجهة المختصة الخاصه بعناصر السلامه والحماية المدنية حفاظاً على سلامة المواطنين ولعدم إعاقة الحركة المرورية.

وفيما يتعلق بمتابعة الأسواق شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أي ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز.