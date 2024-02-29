انخفضت أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات قبل أيام من شهر رمضان الكريم، مع ضخ الحكومة والقطاع الخاص كميات كبيرة من السلع الغذائية والأساسية، إذ يترفع معدل الاستهلاك الأسرى في الشهر الكريم، وتكثر العزومات.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل انخفاض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات، من خلال رصد الأسعار النهائية المُخفضة التي تقل عن الخارج بقيمة 30% عن الأسواق الخارجية، بحسب الإعلان الرسمي من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات التي أعلنت القوائم الرسمية الحالية، مؤكدين أنه سيتم تحديث القوائم خلال الأيام المقبلة في حال انخفاض الأسعار أكثر وفقا لتوجيهات وزير التموين تزامناً مع انخفاض سعر الدولار.

أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات

وتصل نسبة التخفيضات على أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات، من 30 إلى 36 جنيها حسب المنتج.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات

الأمر ذاته فيما يخص أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات حيث تشهد تباين حسب المنتج وذلك كالتالي:

- سعر زيت شهد عرض بقيمة 65 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي 70 جنيها.

- زيت خليط 500 مل «حلوة، قلية، هدية» 75 جنيها.

- زيت خليط 750 مل سلایت 90 جنيه

- سعر زيت شطارة 1 لتر 90 جنيهًا.

- سعر زيت ثمرات 1 لتر 85 جنيهًا.

سعر زيت سولينا 800 مل.. 70 جنيهًا.

- سعر زيت لاتيو عباد الشمس 700 مل.. 65 جنيهًا.

- سعر زيت لاتيو ذرة 900 مل.. 90 جنيهًا.

- سعر زيت صولو 900 مل.. 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات

- يبلغ كيلو اللحمة المجمدة البرازيلي «قطع و مفروم» مبلغ 170 جنيها بدلا من 220 جنيها للحوم المجمدة.