فتح مكاتب بريد يومي الجمعة والسبت بالبحر الأحمر لصرف المعاشات بالزيادة

أعلنت محافظة البحر الأحمر أماكن ومواعيد مكاتب البريد التي تعمل يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة التي قررتها الدولة مقدارها 15%، حيث تزامن صرف المعاشات في 1 مارس مع العطلات الرسمية.

مكاتب بريد صرف معاشات

وأشار طارق بكر مدير عام منطقة بريد البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تقرر فتح مكتب بريد الغردقة ومكتب بريد القصير يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات شهر مارس، الذي يُوافق الأول من مارس 2024 بالزيادة الجديدة، تيسيرا على المواطنين.

مواعيد صرف معاشات مارس

وأوضح محمد جلال رئيس قسم الخزن بمنطقة بريد البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكاتب بريد الغردقة تفتح أبوابها أمام الجمهور يوم السبت، من الساعة 1 مساء حتى الساعة 8 مساءا، ويوم الجمعة ومن الساعة 9 صباحا حتى 7 مساء.

ماكينة صرف المعاشات

وأوضح أنه يمكن صرف المعاش من منتصف ليلة الجمعة من ماكينات الصرف الآلي atm، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة وعنوانها:.

- سيارة البريد أمام حي جنوب مدينة الغردقة

- سيارة البريد أمام السنترال السياحي جنوب الغردقة

- سيارة البريد ش مترو الكوثر جنوب الغردقة

- سيارة البريد ميدان الدهار وسط الغردقة