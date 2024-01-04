«المحامين» توقع بروتوكولا مع هيئة البريد لتوفير مكاتب لخدمة الأعضاء

وقعت نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري، لتوفير مكاتب لتقديم خدمات البريد والشهر العقاري، والأحوال المدنية والنيابات، بأندية المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وأكدت نقابة المحامين أنّ القرار يأتي استمرارًا في تطبيق خطة النقيب العام بتوفير الخدمات النقابية والحكومية والتي تمثل أهمية قصوى للمحامين وأسرهم، وتيسير حصولهم عليها دون معاناة.

مكاتب بريد بنقابة المحامين

وأوضحت أنّه تنفيذًا لبنود التعاقد من المقرر افتتاح مكاتب للبريد بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وجميع النقابات الفرعية، والأندية التابعة لها، لتوفير الخدمات البريدية للمحامين وأسرهم، وتتمثل في «خدمات البريد العادي والسريع، وeasy box، والبريد المسجل والمجمع والدعائي، وصناديق البريد المخصوصة».

وتابعت: «يتم كذلك توفير الخدمات المالية ومنها «حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمة التحصيل، والإخطار الإلكتروني، وخدمة الحوالات الفورية، وخدمة الحوالات الخارجية، والحوالات المجمعة»، وقريبًا سيتم توفير خدمة التوصيل لجميع الخدمات النقابية للمحامين في مكاتبهم أو منازلهم.