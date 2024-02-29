فريق عمل فيلم «المستريحة» يحتفل ببدء التصوير (صور)

احتفل فريق عمل فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي ببداية التصوير، اليوم، وسط أجواء من الفرحة، حيث انتهى المخرج عمرو صلاح من تصوير الأسبوع الأول في أكثر من منطقة، بين مدينة 6 أكتوبر والمنصورية والحي الريفي.

ليلي علوي تحتفل بإطلاق تصوير فيلم المستريحة

حرصت الفنانة ليلى علوي على التقاط الصور التذكارية مع فريق العمل، وتقطيع التورته، قبل استكمال التصوير مرة أخرى.

فيلم «المستريحة» بطولة بطولة النجمة ليلي علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبة ومصطفى غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.