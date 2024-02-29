مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالصف

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 7 عمال آخرين بإصابات خطيرة في انقلاب سيارة ربع نقل بعد نفق الودى اتجاه الكريمات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بعد نفق الودى بدائرة القسم.

أسماء المصابين

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ربع نقل قيادة حمادة محمود 34 سنة سائق مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها ومصرع بدر شريف 18 سنة وكذا إصابة محمود أحمد، 33 سنة مصاب بنزيف داخلي بالعين، أيمن نبيل 23 مصابا بنزيف داخلي بالبطن، ويحيى مرسى 61 مصابا بنزيف بالمخ، سعيد صالح، 44 سنة مصاب بنزيف داخلي بالمخ، شريف حسين 45 مصابا بكدمة بالرأس، محمد حامد 48 مصابا بنزيف داخلي بالمخ، وجميعهم عمال أثناء عودتهم من العمل.

جرى نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.