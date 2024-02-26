ترامب يهاجم بايدن بعد فوزه في 5 ولايات أمريكية: اخرج يا جو

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب منافسه والرئيس الحالي جو بايدن، خلال تجمع جماهيري له بمدينة كولومبيا بولاية ساوث كارلينا، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بالولاية بفارق أصوات عن منافسته نيكي هيلي.

وقال «ترامب» في خطاب فوزه: «هذه أمسية رائعة، إنها أمسية مبكرة، في الخامس من نوفمبر، سننظر إلى جو بايدن، وسننظر إلى عينيه مباشرة، إنه يدمر بلدنا، وسنقول جو، أنت مطرود، اخرج يا جو».

وكان «ترامب»، حقق فوزًا في 5 ولايات، آخرها اكتساح ولاية ساوث كارولينا، ليقترب من حسم بطاقة الترشح للانتخابات نوفمبر المقبل.

وحقق دونالد ترامب فوزًا في ولاية أيوا، ونيوهامشير، وولاية نيفادا، وإقليم جزر فيرجن، وأخيرًا، انتصاره أمس بولاية ساوث كارولينا، والتي حصل فيها على 59.8% من الأصوات، بينما نيكي هيلي حصلت على 39.5% من الأصوات، بحسب فرانس برس.

جدول الانتخابات الرئاسية الأمريكية التمهيدية

وتستعرض «الوطن» جدول الانتخابات الرئاسية الأمريكية التمهيدية:

- ولاية ميشجين، 27 فبراير أو 2 مارس.

- ولاية أيداهو، 2 مارس.

- ولاية ميزوري، 2 مارس.

- العاصمة واشنطن، 3 مارس.

- ولاية نورث داكوتا، 4 مارس أو 5 مارس.

- الثلاثاء الكبير، 16 ولاية، منها كاليفورنيا وتكساس ونورث كارولينا.