وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم أوائل الجمهورية في 8 مسابقات

كرَّم الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، ومسابقة المشروع الوطني للقراءة، ومسابقة الانفوجرافيك، والأخصائي المثالي، والمسابقة الثقافية، ومسابقتي نجوم المكتبة، وفرسان القراءة تحت عنوان «اقرأ بالمصري»، والفائزين في مسابقة الكتابة العلمية لمدارس STEM.

جاء ذلك بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والدكتور خالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، وقيادات المديرية وأولياء الطلاب.

تكريم أوائل الجمهورية في 8 مسابقات

تخلل اللقاء الذي أُقيم بالمسرح المدرسي التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تقديم عرض مسرحي بعنوان «مفاتيح الحياة»، الذي لقي استحسان وإعجاب الحضور، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور خالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ التوجيه خلال العام الدراسي، تبوأ خلاله الصدارة على مستوى الجمهورية، مقدماً الشكر والتقدير، لوكيل الوزارة، محمد عبد الله، على دعمه المستمر.