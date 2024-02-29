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دراما المتحدة

«أبو الغيط»: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة حتمية لإنقاذ مئات الآلاف من الموت

كتب:

منتصر سليمان
10:41 م | الخميس 29 فبراير 2024
الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في دوار النابلسي، شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن «وقف إطلاق النار في غزة صار ضرورة حتمية من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الموت جوعاً أو قصفاً».

وتابع: «أناشد القوى الدولية تكثيف الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف المذابح اليومية والانصياع للقانون الدولي».

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بقلم منتصر سليمان