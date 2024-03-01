ختام أنشطة مشروع «زيادة مشاركة المرأة بالحياة العامة في مصر»

اختتمت اليوم فعاليات انشطة مشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر» الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.

اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي

وذلك بمشاركة كل من الدكتورة / مايا مرسى - رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة/ هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير / كريسيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبو العيش أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب.

مشاركة المرأة في الحياة العامة

يهدف مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة ، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي والاتحاد الأوروبي على التعاون المثمر والبناء طوال فترة عمل المشروع حتى وصولنا الى هذه اللحظة.

وتابعت «خطت مصر خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة .. لا سيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية وإشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى».

التمكين السياسي

وأضافت «منذ البداية تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كل المجالات».