«القومي للمرأة» ينظم فعالية لإعلان نتائج مسابقة «شباب يغير الصورة»

تنظم لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضو المجلس ومقررة اللجنة، احتفالية لتسليم جوائز المسابقة السنوية للمجلس تحت عنوان مسابقة «شباب يغير الصورة».

وأكدت الدكتورة سوزان القليني، رئيس لجنة الإعلام بالقومي للمرأة في بيان عنها اليوم: «شارك في المسابقة هذا العام 22 كلية إعلام في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وقدموا إنتاجا مميزا».

64 عملا إعلاميا مختلفا

وأوضحت أنّه جرى تقديم 64 عملا إعلاميا متنوعا بين إنتاج تلفزيوني أو إذاعي أو حملات إعلامية وأعمال صحفية، وخلال الاحتفالية سيتم تكريم بعض الرائدات في التعليم والإعلام ممن لهن دور بارز في توعية وتعليم الفتيات والدفاع عن قضايا المرأة.

وتُقام الاحتفالية بمقر المجلس القومي للمرأة في مدينة نصر صباح الثلاثاء المقبل.