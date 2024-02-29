مساعد رئيس تحرير «الوطن»: مصر تسابق الزمن لوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان

أكد الكاتب الصحفي نور الدين القلعاوي، مساعد رئيس تحرير «الوطن»، أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، هو جريمة وحشية متكاملة الأركان، وانتهاك بل هتك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت القلعاوي إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات جريمة الاحتلال واستهدافه بشكل متعمد ومباشر لمئات الفلسطينيين في دوار النابلسي، الذين يعانون من مجاعة حادة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق عليهم، فتجمعوا في انتظار المساعدات الإنسانية، ففتحت عليهم قوات ودبابات الاحتلال نيرانها، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 110 وإصابة أكثر من 770 في مجزرة وحشية جديدة.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وبايدن

وأضاف «القلعاوي» خلال مشاركته في برنامج «مباشر من مصر» على شاشة الفضائية المصرية، مساء اليوم، أن الانتهاكات الإسرائيلية كانت محل نقاش في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أدان الرئيس استهداف المدنيين العزَّل والتصعيد الإسرائيلي، كما تطرَّق الاتصال إلى ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني، وهو الهدف الذي تسابق مصر الزمن لإقراره خلال الأيام المقبلة وقبل حلول شهر رمضان.

جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

وأشار مساعد رئيس تحرير «الوطن»، إلى أن منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة، ومصر تكثف جهودها على أكثر من محور لوقف إطلاق النار من جهة وتقديم المساعدات الإغاثية من أدوية ومستلزمات طبية وأغذية، كما عملت على حشد المجتمع الدولي وغيَّرت وجهة نظره وتعامله مع القضية الفلسطينية من تأييد مطلق لإسرائيل إلى تعاطف مع الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، بل والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح «القلعاوي» أن تلك الجهود والمطالب كانت محل نقاش وتواصل دائم وعلى أعلى مستوى بين الرئيس السيسي ورؤساء وزعماء العالم، من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن السلام والاستقرار في المنطقة ويمنع اتساع دائرة الصراع فيها.