«المهندسين» تنظم جمعيتها العمومية اليوم.. وتعيين مراقب للحسابات أبرز الأعمال

تنظم النقابة العامة للمهندسين، في تمام العاشرة صباحا، الجمعية العمومية العادية بحضور الأعضاء المقيدين بالنقابة، الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة حتى نهاية السنة المالية، طبقا لأحكام المادة رقم (13) من قانون النقابة.

انعقاد الجمعية العمومية

وأوضحت النقابة في بيان، أنه لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا، إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

ويأتي جدول أعمال الجمعية العمومية للمهندسين كالتالي:

- الكلمة الافتتاحية والترحيب بالسادة أعضاء الجمعية العمومية.

- مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للعام الماضي.

- عرض ميزانيات النقابة للعام المالي 2023، وموازنات النقابة للعام المالي 2024 بواسطة المهندس/ أمين الصندوق.

- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2023.

الجهاز المركزي للمحاسبات

- عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات النقابة للعام المالي 2023.

- اعتماد ميزانيات النقابة عن عام 2023.

- اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2024.

- اعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية.

- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.

- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.