«المهندسين» تعتمد موازنة النقابة التقديرية لعام 2024

اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، ميزانية النقابة لعام 2023، مع إعداد مذكرة إيضاحية لكل بنودها، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.

انتخابات التجديد النصفي للنقابة

وخلال كلمته الافتتاحية، وجَّه نقيب المهندسين، التهنئة للفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي أُجريت يوم الجمعة الماضي، قائلًا: «أقدم التهنئة بإنجاز الانتخابات، هذا الاستحقاق المهم جدًا للمهندسين، وتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها»، معربًا عن أمله أن تخرج الجمعية العمومية العادية للنقابة التي ستُعقد يوم الجمعة القادم بالشكل اللائق، وأن تكون ناجحة ومعبرة عن طموحات المهندسين.

وتابع: «الجمعية العمومية هي جمعية لمجلس النقابة كله، وهو ما يعني أننا يد واحدة ومتضامنون معًا».

وقدَّم الدكتور أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة ووكيل اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي، الشكر لجميع الناخبين على مستوى الجمهورية لالتزامهم بكل إجراءات سير العملية الانتخابية والشكل الحضاري الذي خرجت به الانتخابات، مؤكدًا أن كل مراحل وإجراءات العملية الانتخابية تمت بسلاسة وشفافية وحيادية متناهية، وأن اللجنة العليا للانتخابات لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، موجهًا الشكر للهيئة القضائية.

وأكد المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، أن المجلس الأعلى كان متابعًا لكل مراحل الإعداد والتجهيز والتنفيذ للعملية الانتخابية بدقة، حرصًا على تذليل أي عقبات أو معوقات إدارية أو تنظيمية، وأصدر القرارات المنظمة لها والداعمة لنجاحها في إطار من التنسيق الدائم مع اللجنة العليا للانتخابات واللجنة القضائية المركزية.

إشادة بالعملية الانتخابية

وأكد عرفات أن الأداء خلال العملية الانتخابية يجرى تقييمه خلال كل المراحل وعلى جميع المستويات؛ ليشكل دافعا لنا للتطوير ووضع تصورات بناءة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الصورة المشرِّفة التي خرجت بها الانتخابات نموذج يُبنى عليه في انتخابات 2026، معربًا عن أمله أن تُدار كل الأمور التي تواجه نقابة المهندسين بنفس الروح التي كانت في الانتخابات.

واستعرض المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق النقابة العامة، موقف صناديق النقابة، بحضور مراقب الحسابات ومسؤولي الإدارة المالية، للإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس الأعلى.