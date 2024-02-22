نقيب المهندسين يدعو الجمعية العمومية للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي غدا

دعا المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، الجمعية العمومية لجموع المهندسين للمشاركة الفعالة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقررة غدًا الجمعة 23 فبراير 2024، كما دعى النقيب أعضاء الجمعية العمومية للتصويت بأمانة والحشد في الانتخابات، قائلا: «حافظوا على نقابتكم بصوتكم لاستكمال مسيرة التنمية».

المشاركة في انتخابات التجديد النصفي

وأضاف النبراوي خلال في فيديو مسجل، أنّ النقابة تبذل مجهودات كبيرة في مختلف الملفات وعلى رأسها ملف التعليم الهندسي، الذي اتخذنا فيه خطوات جيدة، وفقا للصلاحيات التي تمتلكها النقابة، كما أننا نهدف لتقليل أعداد المتقدمين، وتقديم أعلى الخدمات للخريجين بما يكفل لهم العائد المجزي، مضيفا أنّ النقابة تعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها، وتطوير وحل وتحديث كل مشاكل ملف الرعاية الصحية.

انتخابات المهندسين

كما وجه النبراوي التهنئة لأعضاء الجمعية العمومية بحلول شهر رمضان المبارك، والتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة بدء الصوم الكبير، مؤكدا على ضرورة المشاركة غدا في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية، وتأكيد إرادة المهندسين.