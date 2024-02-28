خالد أبو بكر: مشروع تطوير «رأس الحكمة» دفعة كبيرة للاقتصاد

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن مشروع «رأس الحكمة» حدث كبير بكل المعاني، ولا يتكرر في كثير من الدول، مشددًا على أن هناك هبة استثمارية قادمة إلى السوق، وخلال الأيام الماضية، شهدت مصر تطورات استثمارية كبيرة.

الصفقة قادرة على حل مؤقت للأزمة

أضاف «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على شاشة «ON»، أن دخول القابضة الإماراتية دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه الصفقة، قادرة على حل أزمة مؤقتة، معقبًا: «الأمر لا يتطلب المبالغة من قبل البعض».

رد فعل طبيعي من الحكومة المصرية:

ونوه بأنه على الحكومة أن توضح تفاصيل عملية استغلال صفقة «رأس الحكمة» وهناك رد فعل طبيعي ومنطقي من قبل الحكومة الفترة الأخيرة، منوهًا بأنه لابد من النظر إلى قيمة الصفقة وتأثيرهم على احتياجات المجتمع المصري.

وشدد الإعلامي خالد أبو بكر، على أن هذه الصفقة كانت سببًا في انخفاض سعر الذهب وهبوط سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية.