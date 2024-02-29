«القومي للتغذية»: يفضل تناول السحور قبل آذان الفجر بنصف ساعة

كشفت الدكتورة سحر خيري مديرة المعهد القومي للتغذية، عن السحور المثالي في شهر رمضان، قائلة إنه يفضل تأجيل تناول الوجبة إلى ما قبل آذان الفجر بنصف ساعة، بحيث يستطيع الجسم الاحتفاظ بالطاقة على مدار اليوم لأطول وقت ممكن، فضلا عن عدم الشعور بالجوع أثناء الصيام.

أطعمة يجب تناولها بالسحور

أضافت خلال حوارها لبرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، أنه يجب تناول أطعمة هضمها بطيئ في وجبة السحور، مثل النشويات «يفضل أن يكون عيش بلدي»، وطبق الخضراوات «السلطة»، لما لها من أهمية كبرى لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والأملاح المفيدة للجسم، كما أنه تساعد الإنسان على عدم الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام، وذلك بهدف زيادة مدة بقائها في المعدة والشعور بالشبع خلال الصيام لفترة أطول.

وتابعت: «تناول الفول في السحور أمر مهم، إذ يمد الجسم بالبروتينات، ويُشعر الإنسان بالشبع فترة طويلة»، مشددة على ضرورة التقليل من المشروبات المنبهات كونهم يشكلوت ضررا كبيرا على البول، وبالتالي يزيدوا من شعور الإنسان بالعطش، مؤكدة على ضرورة تناول المياه بكميات كبيرة.