انخفاض أسعار 50 سلعة في الأسواق.. بينها الفول والدواجن

شهدت أسعار السلع الغذائية بمختلف أنواعها، اليوم، انخفاضًا ملحوظًا لعددٍ كبيرٍ من السلع الغذائية يصل عددها إلى نحو 50 سلعة، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار السلع والمواد الغذائية التي تراجعت أسعارها، في الأسواق المحلية المصرية.

انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية

- تراجع سعر الفول الصحيح السائب اليوم بنحو 0.29%؛ ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 54.53 جنيه.

- تراجع سعر الذرة الصفراء اليوم بنحو 2.52%، ليسجل متوسط سعر الشيكارة نحو 951.67 جنيه.

- تراجع سعر السمسم الأبيض اليوم بنحو 9.63 %، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 146 جنيها.

- تراجع سعر الدواجن البيضاء اليوم بنحو 1.35 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 97.39 جنيه.

- تراجع سعر الذرة البيضاء اليوم بنحو 831 جنيها، ليسجل متوسط سعر الطن نحو 15980.56 جنيه.

- تراجع سعر اللحوم اليوم بنحو 0.23%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 377 جنيها.

- تراجع سعر الجبن الأبيض اليوم بنحو 0.77%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 138.31 جنيه.

- تراجع سعر اللبن المجفف اليوم بنحو 4.13%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 116.46 جنيه.

انخفاض أسعار الخضراوات اليوم

- تراجع سعر الطماطم اليوم بنحو 4.59%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 9.56 جنيه.

- تراجع سعر البطاطس اليوم بنحو 2.58%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.47 جنيه.

- تراجع سعر البامية اليوم بنحو 0.8%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 40.89 جنيه.

- تراجع سعر الملوخية اليوم بنحو 1.18%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.73 جنيه.

- تراجع سعر اللفت اليوم بنحو 2.47%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 6.33 جنيه.

- تراجع سعر الكوسة اليوم بنحو 2%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.14 جنيه.

- تراجع سعر الفلفل الرومي اليوم بنحو 1.84%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.98 جنيه.

- تراجع سعر الفلفل الحامي اليوم بنحو 1.67%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 15.89 جنيه.

- تراجع سعر الجزر الأصفر بعرش اليوم بنحو 7.36%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 10.44 جنيه.

- تراجع سعر البصل اليوم بنحو 3.48%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 26.94 جنيه.

- تراجع سعر الباذنجان الرومي اليوم بنحو 3.14%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 10.48 جنيه.

- تراجع سعر الباذنجان الأبيض اليوم بنحو 4.51%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 13.34 جنيه.

تراجع أسعار الحديد اليوم

- تراجع سعر الحديد الاستثماري اليوم بنحو 0.39%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 52 ألفا و307 جنيهات.

تراجع أسعار الأسماك اليوم

- تراجع سعر سمك البلطي الممتاز اليوم بنحو 0.31%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 91.12 جنيه.

- تراجع سعر سمك القاروص، اليوم، بنحو 0.44%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 198.43 جنيه.

- تراجع سعر سمك المكرونة الخليجي اليوم بنحو 1.54%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 94.17 جنيه.