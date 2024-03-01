للتخلص من معاناة اصفرار الأطباق والأكواب.. «مكونات منزلية هترجعها جديدة»

تفقد الأطباق والأكواب البيضاء بريقها تدريجيًا بمرور الزمن، الأمر الذي يشكل إزعاجًا كبيرًا لربات البيوت، اللاتي يطمحن إلى إزالة الاصفرار بأسرع وقت ممكن. لذا، يُجرّبن العديد من الوصفات المنزلية التي تعيد للأدوات بريقها وكأنها جديدة في أقل من 10 دقائق. ويمكنكم الاطلاع على بعضها في السطور التالية.

مكونات منزلية هترجع الأطباق زي الجديدة

قدم موقع «candy-home» العديد من الوصفات المنزلية، التي يمكن الاعتماد عليه بشكل أساسي، للتخلص من اصفرار الأواني، والتي يمكن استعراضها فيما يلي:

يمكن لربة المنزل التخلص من اصفرار أطباق الميلامين.

استعمال الماء الساخن مع كمية ملائمة من الخل.

يوضع هذا الخليط في أناء واسع.

تنقع الأطباق في ذلك الخليط مدة لا تقل عن نصف ساعة.

تعمل هذه الطريقة على إذابة بقايا الأطعمة الموجودة بها.

ويتم نقع تلك الأطباق فيها مدة لا تقل عن حوالي نصف ساعة لإعادة بريقها.

طريقة أخرى لتنظيف الميلامين

يعتبر صودا الخبز من أفضل المكونات التي تستعمل للتخلص اصفرار الأطباق، وذلك راجع على عدة عوامل منها:

صودا الخبز مادة كاشطة تساعد في التخلص من إزالة اصفرار الأطباق.

اخلطي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء الدافئ.

ضعي الأطباق داخل الخليط واتركيها نحو 30 دقيقة على الأقل.

افركي البقع بقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة غير خشنة.

اغسلي الأطباق جيدًا بواسطة الماء السائل.

فرشاة الأسنان لإعادة بريق الأطباق مره أخرى

لا يقتصر استخدام معجون الأسنان في تنظيفها فحسب، إلا أن هناك عدد الاستخدامات الأخرى، التي لا يمكن تجاهلها في المنزل وهي عبر اتباع ما يلي:

ضعي كمية من معجون الأسنان على بقع أطباق الميلامين أو الأكواب البيضاء.

يمكن وضع المعجون على فرشاة أسنان ناعمة.

بإمكانك فرك البقع الموجودة على الأطباق.

وتحريكها عدة مرات حتى يتم إزالتها.

غسل المنطقة التي بها اصفرار جيدًا بالماء النظيف وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة لأن ذلك يساعد بدوره في الحفاظ على شكلها، ويضمن لك أفضل النتائج خاصة في حال تطبيق تلك الخطوات على حده.

تستخدم هذه الحيل المنزلية للتخلص من اصفرار الأطباق الذي يسبب الكثير من الإحراج، خاصة في المناسبات والعزومات الرمضانية التي تفصلنا عنها بضعة أيام. وتعتبر هذه الطرق الأسرع التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي للتخلص من البقع والاصفرار في الحال وبسهولة وبأقل التكاليف.