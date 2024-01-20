عادات تناول القلقاس في عيد الغطاس بالصعيد.. لماذا توضع الأطباق فوق أسطح المنازل؟

يحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد الغطاس، وهو الذي يرتبط ببعض الأكلات والعادات في مصر، خصوصًا في الصعيد، لذا، يطرح العشرات سؤالًا حول سبب تناول القصب والقلقاس والبرتقال واليوسفي في عيد الغطاس، نظرًا لارتباطهم الوثيق بتلك المناسبة.

كما يقوم بعض الصعايدة بترك الأطباق التي تناولوا فيها الطعام أعلى السطوح لليوم التالي.

وبحسب الكنيسة الأرثوذوكسية، فإنّ الأقباط يحرصون على تناول القلقاس والقصب خلال أعياد الغطاس، خصوصًا القلقاس الذي يعد الوجبة الرئيسية لهم في عيد الظهور الإلهي، أو عيد العماد، وذلك لما له من دلالات مرتبطة بالغطاس.

بماذا يرمز القلقاس في عيد الغطاس؟

ووفقًا للكنيسة فإنّ تناول القلقاس في عيد الغطاس يأتي نظرًا لرمز القلقاس للمعمودية، إذ أنّ القلقاس هو نبات درني يكون مدفونًا في باطن الأرض كما إنّه يسلق في الماء بعد إزالة القشرة الخارجية، وهو ما يحدث بالمعمودية إذ يغطس المعمد في الماء، كما إنّ لون القلقاس الأبيض يرمز للطهر والنقاء الذي يكون فيه الشخص المعمد، كما أنّ إزالة القشرة الخارجية له بمثابة تخلص المعمد من الذنوب والخطايا.

وعيد الغطاس 2024، هو احتفالًا بذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن وهو في عمر الثلاثين عامًا تقريبًا على يد يوحنا المعمدان.

ترك أواني القلقاس فوق السطوح

وفي صعيد مصر، ارتبطت عادة غريبة لدى المسيحيين، إذ يحرصون على ترك الأطباق والأواني التي تناولوا فيها وجبة القلقاس فوق أسطح منازلهم، حتى يتم غسلها بواسطة الأمطار والندى الكثيف الذي يزداد بالتزامن مع الاحتفال بعيد الغطاس، معتقدين إنّ غسيل الأطباق بالمطر هو تأكيد لغسل خطاياهم، كما إنّها بشرة خير بعام يمتلأ بالمحبة.

ما هي فوائد القلقاس؟

وبعيدًا عن رموز أكل القلقاس في عيد الغطاس فإنّه له العديد من الفوائد الصحية، إذ توضح الدكتورة ريهام فارس، أخصائية التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ القلقاس مملوء بالألياف الغذائية لذلك فإنّه يحسن الهضم، ويساعد على الوقاية من التهابات الأمعاء، ومشاكل القولون، وتنظيم ضغط الدم بسبب احتوائه على البوتاسيوم، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، نظرًا لاحتوائه على البوليفينول، كما أنّه يعزز جهاز المناعة لامتلائه بمضادات الأكسدة.

لماذا نأكل القصب في عيد الغطاس؟

ويعد تناول القصب أيضًا من العادات المرتبطة بعيد الغطاس، إذ له عدة دلالات ورموز، فالقشرة الصلبة تشير إلى تحمل صعوبات الحياة، وطوله يرمز إلى استقامة القلب، وحلاوته تُشير إلى حلاوة قلوبهم عقب خروجهم من الماء بعد التعمد، وعصير القصب يرمز إلى مياه المعمودية.