طرق استخدام غسالة الأطباق والمكنسة بشكل يقلل فاتورة الكهرباء

سهلت الأجهزة الكهربائية الأعباء المنزلية على السيدات، إلا أن أغلبها يستهلك كهرباء بكميات كبيرة، ولايمكن الاستغناء عنها في كثير من الأحوال ومنها غسالة الأطباق والمكنسة الكهربائية، لذا توجد طرق لترشيد استهلاكها والتقليل من قيمة الفواتير الشهرية، وبالتالي تقليل الحمل على شبكات الكهرباء، حتى في حالة زيادة استخدامها.

استخدام غسالة الأطباق والمنكسة بشكل يرشد الاستهلاك

ونصحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ربات البيوت باتباع النصائح التالية، في حال استخدام المكنسة الكهربائية وغسالة الأطباق، لترشيد استهلاك الكهرباء، وجاءت على النحو التالي:

طرق استخدام المنكسة الكهربائية بطريقة موفرة

1- تفريغ كيس الغبار كلما امتلأ إلى نصفه.

2- تنظيف المرشح باستمرار، باستعمال فرشاة ناعمة لمسح الأجزاء الداخلية من المكنسة.

3- جدد الخرطوم المطاطي إذا فقد متانته، أو زاد طوله عن اللازم.

4- تشحيم المكنسة الكهربائية عن طريق متخصص.

5- تنظيف المكنسة الكهربائية بشكل منتظم حتى تعمل بكفاءة، وخاصة كيس الأتربة والفرشة الخاصة بها، حتى تعمل بشكل جيد وسريع في شفط الأوساخ والأتربة، وتجعلك غير مضطرة لاستخدامها فترة طويلة مما يؤدي إلى استهلاك أكبر للكهرباء.

طرق استخدام غسالة الأطباق بطريقة موفرة

أما فيما يتعلق باستخدام غسالة الأطباق، نصحت الشركة القابضة لكهرباء مصر باتباع النصالئح التالية لترشيد استهلاكها.

1- اختيار دورة الغسيل المناسبة لكمية الأطباق.

2- ضبط الثرموستات عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.

٣- استغلال المساحات الفارغة بالغسالة، للاستفادة بالطاقة القصوى منها.

4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بغسالات الأطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.

5- اكشط أو نظف فتات الطعام من الأطباق بدلًا من شطفها.

6- استبدل غسالة الأطباق التي مر عليها 10 سنوات بأخرى عالية الكفاءة.

7- عند شراء أجهزة كهربائية اختيار الأجهزة التي يوجد بها ملصق كفاءة الطاقة.