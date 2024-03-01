شركة ميناء القاهرة الجوي تطرح منطقة تجارية جديدة للاستغلال

أعلنت وزارة الطيران المدني، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي، عن طرح منطقة تجارية بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع تقريبًا، غير قابلة للتجزئة، في صالة السفر داخل الدائرة الجمركية بمبنى الركاب رقم 3، في صالة السفر الدولي منطقة الكونكورس، خلف جوازات السفر داخل الدائرة الجمركية، وذلك للإشغال والاستغلال.

وجهت شركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة المهندس مجدي إسحاق، الدعوة للشركات التي تمتلك أو تدير أو لديها حق الوكالة لعلامات تجارية عالمية في نشاط الأغذية والمشروبات والبيع بالتجزئة RETAIL لتقديم طلب إبداء الاهتمام (EOI) لاستغلال واستثمار منطقة تجارية بمساحة تقدر بحوالي 2000 متر مربع مجمعة غير قابلة للتجزئة، في صالة السفر داخل الدائرة الجمركية بمبنى الركاب رقم 3، في نشاط الأغذية والمشروبات ومحلات البيع بالتجزئة، وذلك وفقاً لمتطلبات معايير التأهيل والتقييم.

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي أنه يجب على مقدم الطلب تقديم طلب إبداء الاهتمام مع الوثائق التالية:

1. يجب أن يكون مقدم الطلب كيانًا قانونيًا مُسجلًا، وأن يرى في نفسه القدرة الكافية للقيام بمهام المشروع، ويجب عليه تقديم المستندات الدالة على التسجيل القانوني للشركة، بما في ذلك صحيفة الشركات والسجل التجاري وغيرها.

2. يجب أن يمتلك مقدم الطلب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة وتشغيل الأنشطة التجارية، ويجب تقديم المستندات الداعمة لذلك.

3. يجب تقديم نسخ من القوائم المالية المعتمدة من المراجع المعتمدة لحجم الأعمال السنوي لآخر 3 سنوات.

4. يجب تقديم كتيب تعريف عن الشركة لإثبات القدرة والخبرة وهيكل الموظفين التابعين لها وسابقة الأعمال.

طريقة اختتيار الشركات المؤهلة

وأشارت الشركة إلى أنه يجب أن يتضمن إبداء الاهتمام عدة أمور منها: رؤية وتصور للمشروع وخطة مبدئية للعمل، وفترة الإنشاء المتوقعة ومستوى التجهيزات المقترح وما إلى ذلك على أن يتضمن التصور توفير عدد لا يقل عن 8 علامات تجارية، متضمنة بحد أدنى 5 علامات تجارية عالمية، في نشاط الأغذية والمشروبات وعدد لا يقل عن 4 علامات تجارية متضمنة بحد أدنى 2 علامة تجارية عالمية في نشاط البيع بالتجزئة RETAIL .

وذكرت الشركة، خلال إعلان الطرح، أنه يتم التقدم بطلب الاهتمام مدعمًا بالبيانات والمستندات المطلوبة بالإعلان، وقد يتوقع أن يتم استدعاء مقدم الطلب لتقديم إيضاحات وشرح الأفكار المقدمة منه ومدى تأهيله للقيام بمثل هذا النشاط. وسيتم اختيار الشركات المؤهلة بناءً على المعايير والمتطلبات المذكورة أعلاه، وسيحصل المؤهلون على كراسة الشروط والمواصفات، وسيتم تقديم العروض المالية والفنية، وتخضع الإجراءات للوائح الشراء والبيع الخاصة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

تلقى خطابات الاهتمام بالمشاركة حتى 24 مارس

ولفتت الشركة إلى أنه يتم تقديم خطاب الاهتمام بالمشاركة مرفقًا به المستندات المطلوبة المذكورة سابقًا إلى مقر القطاع التجاري بشركة ميناء القاهرة الجوي، بمطار القاهرة الجوي في مبنى الركاب رقم 1 بمبنى الخدمة المميزة. علما بأنه لا يترتب على تقديم ذلك الخطاب أي حقوق أو التزامات على الطرفين، وسيتم استقبال خطابات الاهتمام بالمشاركة حتى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 24 مارس.

وشدد الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، في مؤتمر المجلس الدولي للمطارات 2024، على ضرورة الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والسائحين والركاب في جميع مطارات الجمهورية. كما أكد أن المطارات المصرية تشهد كثافة ركابية عالية بفضل جهود الدولة المصرية والعاملين في قطاع الطيران المدني.