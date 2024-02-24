ترخيص مجاني لجميع الأنشطة التجارية في القاهرة.. تسهيلات جديدة

بدأت أحياء القاهرة التحرك لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالتيسير على المواطنين وحرصًا على اختصار الدورة المستندية والمساهمة في تحقيق الشفافية،

المحال التجارية:

عقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، اجتماعًا مع مدير وحدة إصدار التراخيص وموظفيها وموظفي المركز التكنولوجي بالحي، بهدف تشكيل فرق مرور ميدانية على المحال التجارية بكافة مناطق وشوارع الحي؛ لتوعية وتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد، بدلاً من التردد على عدة جهات، للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.

مرور على المحلات:

قال اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، إن الفرق المشكلة تبدأ بالمرور على المحلات غدًا الأحد، حيث تيسير على أصحاب المحلات وتتسلم منهم طلبات الترخيص والمستندات المطلوبة والالتزام بتعليمات محافظ القاهرة، بأن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل، ويتم التقديم عن طريق فرق العمل، التي سيتم نشرها بأنحاء الحي، أو من خلال المركز التكنولوجي.

ترخيص الأنشطة التجارية:

في سياق متصل، نشر حي المعادي الأوراق المطلوبة لترخيص المحلات التجارية لتعريف أصحاب المحلات بالإجراءات المطلوبة، كما ناشدت أحياء وسط وغرب القاهرة وشبرا والزيتون والنزهة ومصر الجديدة، أصحاب المحلات بسرعة التقديم لترخيص النشاط التجاري والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون.