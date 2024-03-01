أول تعليق من مسلم بعد خطوبته: «ربنا كرمني بعد تعب كتير»

شارك مطرب المهرجانات مسلم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام مجموعة صور من حفل خطوبته الذي أُقيم أمس.

ونشر مسلم الصور معلقا: «النهارده بجد عرفت إن نهاية 2023 أجمل نهاية بالنسبة لي. وأصبحت أجمل إنسانة في حياتي اللي ربنا كرمني بها بعد تعب كبير ومشاكل كثيرة في حياتي. بحبك جدا وربنا يخليكي ليا ونظل سند لبعض وضهر جامد يا أجمل يارا.»

حفل خطوبة مسلم

واحتفل مسلم أمس بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بعد شهرين من طلاقه لزوجته السابقة ميكا البغدادي، حيث أعلن انفصاله في شهر ديسمبر الماضي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».