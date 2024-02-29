أمح الدولي ومصطفى فتحي وعنبة أبرز حضور حفل خطوبة المطرب مسلم

يحتفل المطرب مسلم بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بهيج، يقام الآن بإحدى قاعات منطقة مصر الجديدة.

نجوم الفن يتوافدون على حفل خطوبة المطرب مسلم

بينما حرص عدد آخر من نجوم الوسط الفني والمشاهير على حضور حفل الخطوبة، أبرزهم أمح الدولي، واللاعب مصطفى فتحي، وحودة بندق، وعنبة.

ويأتي حفل خطوبة المطرب مسلم، بعد شهرين من طلاقه لزوجته السابقة ميكا البغدادي، حسبما أعلن عبر حسابه بشهر ديسمبر الماضي.

نجاح مسلم في أغنية لفينا الدنيا

كان مسلم حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، من خلال أغنيته الجديدة، التي كانت دويتو مع المطرب رضا البحراوي، تحت عنوان «لفينا الدنيا»، إذ جاءت ضمن أحداث فيلم «البعبع» للفنان أمير كرارة.

أغنية «لفينا الدنيا» حققت أكثر من 24 مليون مشاهدة، إذ جاءت من كلمات فليبينو، وأ لحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع أحمد طارق يحيي- إسماعيل نصرت.