الصور الأولى من خطوبة المطرب مسلم.. حضور فني كبير

يحتفل حاليا مطرب المهرجانات مسلم بحفل خطوبته، وذلك على فتاة من خارج الوسط الفني.

مسلم يحتفل بخطوبته

وجاءت خطوبة مسلم، بعد شهرين من طلاقه لزوجته السابقة ميكا البغدادي، كما سبق وأعلن في شهر ديسمبر الماضي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

عنبة أول الحضور

وكان في مقدمة الحضور عنبة، الذي حرص على تقديم فقرة غنائية، يشدو فيها بأشهر أغانيه، الذي يتفاعل معاها الجمهور.

ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب علاقة مسلم المميزة مع عدد كبير من الفنانين.