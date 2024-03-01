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دراما المتحدة

رمضان 2024.. أحمد فتحي يروج لشخصيته في مسلسل جودر: انتظروني

كتب:

ياسمين محمود
03:56 ص | الجمعة 01 مارس 2024
أحمد فتحي

أحمد فتحي

روج الفنان أحمد فتحي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لشخصيته في مسلسل جودر المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

ونشر فتحي البوستر الدعائي لشخصيته في المسلسل معلقًا: «انتظروني في مسلسل جودر في رمضان إن شاء الله».

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمد محمود عبدالعزيز وعدد من نجوم الفن، ومن المقرر عرضة على شاشة on طوال السباق الرمضاني.

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