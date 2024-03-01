رمضان 2024.. أحمد فتحي يروج لشخصيته في مسلسل جودر: انتظروني

روج الفنان أحمد فتحي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لشخصيته في مسلسل جودر المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

ونشر فتحي البوستر الدعائي لشخصيته في المسلسل معلقًا: «انتظروني في مسلسل جودر في رمضان إن شاء الله».

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمد محمود عبدالعزيز وعدد من نجوم الفن، ومن المقرر عرضة على شاشة on طوال السباق الرمضاني.