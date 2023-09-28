أحمد فتحي بعد طرح برومو «5 محيي الدين أبو العز»: انتظروا كوميديا مختلفة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «5 محيي الدين أبو العز» البرومو الرسمي للعمل، استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الأيام المقبلة، ويدخل ضمن منافسة أفلام الصيف.

أحمد فتحي يتحدث عن فيلم «5 محيي الدين أبو العز»

وقال الفنان أحمد فتحي في تصريحات لـ«الوطن» إنه متحمس لاستقبال ردود فعل الجمهور على فيلم «5 محيي الدين أبو العز»، خاصة أن العمل يحمل كوميديا من نوع خاص، ويشارك به عدد من نجوم الكوميديا الكبار.

ويجسد الفنان أحمد فتحي دور شاب يقع في مشكلات خلال رغبته في السفر للحصول على وظيفة جديدة، ولا يعد هذا التعاون الأول الذي يجمعه بمخرج الفيلم شادي علي، حيث شارك معه في مسلسل الرجل العناب في أول أعماله الإخراجية .

أبطال فيلم «5 محيي الدين أبو العز»

فيلم «5 محيي الدين أبو العز» إخراج شادي علي، وبطولة أحمد فتحي في أول بطولة مطلقة له على شاشة السينما، ويشاركه بالفيلم هشام ماجد، ونور قدري ومصطفى أبو سريع وهاجر الشرنوبي ومحمد جمعة.