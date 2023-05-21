أحمد فتحي باكيا: تعلمت الكثير من والدي.. وتأثرت جدا برحيله

قال الفنان أحمد فتحي، إنه حزن بشدة لوفاة والده، ولم يستطع إخفاء دموعه، قائلا إنه أكثر إنسان أحبه، وله فضل كبير عليه في حياته، موضحا أنه في شهوره الأخيرة تعرض لأزمة صحية، ولم يستطع أن يتحدث معه من شدة تأثره، وتعلم منه الكثير.

وأضاف فتحى خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «تأثرت جدا برحيل والدي وأتمنى يكون فخور بي، وفي اللحظات الأخيرة له لم أكن موجودا، وأرغب في أن يسامحني إذا كنت قصرت في حقه».

وعن والدته، قال فتحي، إنها توفيت وهو في مرحلة الشباب، وتعلم منها الكثير، وهو حاليا وحيد بعد رحيل الأب والأم والأخت.

أحمد فتحي يتحدث عن زوجته

وتابع فتحى: «زوجتي لها فضل كبير في حياتي ووقفت بجواري وأنا ليس لي أولاد وهذا الأمر حكمة من عند ربنا، وأنا راضي ورزقي موجود».