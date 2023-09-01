رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كيف تحدث الفنان أحمد فتحي عن دعم زوجته له في مشواره؟.. تحدت أسرتها من أجله

كتب:

غادة شعبان
02:34 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
الفنان أحمد فتحي وزوجته

الفنان أحمد فتحي وزوجته

«وراء كل رجل عظيم امرأة».. مقولة ربما تتناقلها الألسنة والأجيال، تبرهن أصالة المرأة وقدرتها على احتواء زوجها والوقوف بجواره في لحظات الصعود والهبوط في حياته، وهو ما ينطبق على زوجة الفنان أحمد فتحي.

كيف وقفت زوجة الفنان أحمد فتحي بجواره؟

وقفت الزوجة بجانب الفنان، وتحدت أسرتها من أجل الزواج منه، على الرغم من الحالة المادية السيئة التي كان يعاني منها، بينما تعيش هي في حياة مرفهة في كنف والديها، وهو الأمر الذي ما يزال يذكره لها حينما أصبح ممثلا ناجحا ومشهورا، وذلك خلال أحاديثه واللقاءات التلفزيونية.

تفاصيل زيجة الفنان أحمد فتحي 

اعتاد الفنان، التحدث عن فضل ودعم زوجته له، ولمعرفة تفاصيل تلك الزيجة وكواليسها، من هنا

اقرأ المزيد:

الفنان أحمد فتحي: الأطفال كانوا بيتنمروا عليا بسبب وزني.. وهنيدي جاري

وصول الفنان أحمد فتحي لاستقبال عزاء والده

هشام ماجد وريهام عبد الغفور أول الحضور لجنازة والد الفنان أحمد فتحي

وصول جثمان والد الفنان أحمد فتحي إلى مسجد الحصري بأكتوبر

تعرف على مكان وموعد عزاء والد الفنان أحمد فتحي بالشيخ زايد

اليوم.. تشييع جنازة والد الفنان أحمد فتحي من مسجد الحصري بأكتوبر

وفاة والد الفنان أحمد فتحي.. وتشييع الجنازة غدا من مسجد الحصري
بقلم غادة شعبان