كيف تحدث الفنان أحمد فتحي عن دعم زوجته له في مشواره؟.. تحدت أسرتها من أجله

«وراء كل رجل عظيم امرأة».. مقولة ربما تتناقلها الألسنة والأجيال، تبرهن أصالة المرأة وقدرتها على احتواء زوجها والوقوف بجواره في لحظات الصعود والهبوط في حياته، وهو ما ينطبق على زوجة الفنان أحمد فتحي.

كيف وقفت زوجة الفنان أحمد فتحي بجواره؟

وقفت الزوجة بجانب الفنان، وتحدت أسرتها من أجل الزواج منه، على الرغم من الحالة المادية السيئة التي كان يعاني منها، بينما تعيش هي في حياة مرفهة في كنف والديها، وهو الأمر الذي ما يزال يذكره لها حينما أصبح ممثلا ناجحا ومشهورا، وذلك خلال أحاديثه واللقاءات التلفزيونية.

تفاصيل زيجة الفنان أحمد فتحي

اعتاد الفنان، التحدث عن فضل ودعم زوجته له، ولمعرفة تفاصيل تلك الزيجة وكواليسها، من هنا