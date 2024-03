طوارئ في أمريكا.. عدوى فيروسية تنتشر بسرعة وحرائق تحول المنازل إلى ركام

اندلعت النيران بغابات ولاية تكساس الأمريكية واستمرت بالزحف بسرعة كبيرة حتى التهمت أكثر من 1.1 مليون فدان شمال مدينة أماريلو، وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ وأصبحت حرائق تكساس ثاني أكبر حريق في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك في وقت تعاني فيها أمريكا أيضًا من انتشار الفيروسات، آخرها كان عدوى «نوروفيروس».

وتعد حرائق تكساس حديث الساعة في الولايات المتحدة، إذ تنتشر بسرعة كبيرة، مع توقع زيادتها خلال بداية الأسبوع المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية، التي تصل سرعتها من 20 إلى 35 ميلًا في الساعة.

وأدت حرائق تكساس إلى وفاة شخص واحد يبلغ من العمر 83 عامًا، وبعض المصابين، كما تم إخلاء العديد من السكان، وقطعت الكهرباء عن المنازل والشركات، وتم احتواء فقط 3% من الحرائق حتى الآن، كما التهمت أيضًا العديد من المنازل وحولتها إلى ركام.

وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة براونزفيل بولاية تكساس أمس الخميس، وحث أهالي المدن المتضررة على الاستماع إلى تحذيرات المسؤولين المحليين، مشيرًا إلى أن 500 موظف فيدرالي يعملون على إخماد الحرائق.

وقالت خدمة الغابات المحلية بأمريكا، إن فرق الإطفاء تعمل بشكل مستمر وسريع لمكافحة حرائق الغابات بتكساس، قبل أن تهدد الرياح الشديدة التي تبدأ من غدًا السبت وحتى نهاية الأسبوع المنطقة وتجعل أداء وظيفتهم أكثر صعوبة.

وتزداد المخاوف أيضًا بشأن حرائق تكساس بسبب وجود منشأة «بانتكس» النووية العسكرية، وسط إعلان حاكم تكساس حالة الطوارئ وإيقاف مؤقت للعمل في المنشأة.

Update: Texas hit with massive sabotage threatening a nuclear weapons facility!! Reports that fires were arson and were set deliberately!!

