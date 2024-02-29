حرائق ضخمة بالقرب من محطة نووية في ولاية تكساس الأمريكية (فيديو)

كشفت خدمة «غابات تكساس» (Texas A&M Forest Service) عن اندلاع حريق في منطقة سموك هاوس كريك في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أتلف أكثر من 500 ألف فدان من الأراضي، ليصبح ثاني أكبر حريق في تاريخ ولاية تكساس الأمريكية.

كم معدل الحريق في الوقت الحالي ؟

وبحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، فإن اللهب ينتشر في البلاد سريعا بدرجة تعادل نحو 150 ملعب كرة قدم كل دقيقة وهو ضمن 5 حرائق مشتعلة في بانهاندل وسط إخلاء مجتمعات عمرانية واسعة في البلاد.

الاقتراب من منشأة نووية عسكرية في أمريكا

يشار إلى أن عدة تقارير صحفية كشفت عن اقتراب حرائق تكساس من منشأة نووية عسكرية وسط إعلان حاكم تكساس حالة الطوارئ وإيقاف مؤقت للعمل في المنشأة.

تحركات أمريكية

وقامت المنشأة الرئيسية، المسؤولة عن تجميع وتفكيك الترسانة النووية الأميركية، عملياتها ليل الثلاثاء، فيما أشارت الإدارة الوطنية للأمن النووي في بانتكس خلال مؤتمر صحفي، إلى إجلاء موظفين غير أساسيين من الموقع من أجل الحذر وسط تدريب كل الموظفين على الخروج بشكل منظم.

حرائق تكساس تقترب من منشأة نووية عسكرية، إعلان حالة الطوارئ وإيقاف مؤقت للعمل في المنشاة. pic.twitter.com/JeDm2P3d0z — روسيا الآن (@Russianowarabic) February 28, 2024

ما هي منشأة «بانتكس» ؟

وتوجد منشأة «بانتكس» على بعد حوالي 27.36 كيلومتر إلى شمال شرق أماريلو وحوالي 515 كيلومتر إلى شمال غرب دالاس، وأصبحت المنشأة منذ عام 1975 الموقع الرسمي لتجميع وتفكيك القنابل الذرية الأمريكية، حيث عملت المنشأة بتجميع أمريكا أخر قنبلة جديدة عام 1991 أثناء تفكيك الآلاف منها.