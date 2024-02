حرائق تكساس ترفع حالة الطوارئ في أمريكا.. النيران تلتهم الغابات وتزحف إلى المنازل

عانت ولاية تكساس الأمريكية من حرائق سريعة الانتشار، التهمت الغابات، وزحفت ناحية المنازل خلال الأيام القليلة الماضية، إذ اشتعل أكثر من 1.1 مليون فدان شمال مدينة أماريلو بالولاية، ما يجعله ثاني أكبر حريق في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

وأدت حرائق تكساس إلى وفاة شخص واحد، يبلغ من العمر 83 عامًا، كما تم إخلاء العديد من السكان، وقطعت الكهرباء عن المنازل والشركات، وتم احتواء فقط 3% من الحرائق حتى الآن، بحسب شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

مع استمرار حرائق تكساس، جرى رفع مستوى الاستعداد في الولاية إلى المستوى الثالث، وذلك يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى مساعدة خارجية من وكالات أو ولايات أخرى لمكافحة الحرائق.

ومن المتوقع استمرار مزيد من حرائق تكساس خلال يومي السبت والأحد من الأسبوع المقبل، وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة أماريلو، قالت إن الحرارة والرياح القوية، من المتوقع أن تصل سرعتها إلى 20 إلى 35 ميلًا في الساعة، ومن المرجح أن تتسبب في زيادة الحرائق.

Update: Texas hit with massive sabotage threatening a nuclear weapons facility!! Reports that fires were arson and were set deliberately!!

