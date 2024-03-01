أكثر من 20 سلعة.. تفاصيل انخفاض الأسعار في مصر وتوقعات بالمزيد

شهدت أكثر من 20 سلعة غذائية انخفاضًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع الإعلان عن الصفقة الكبرى، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الأيام المقبلة، خصوصًا بعدما أعلنت الحكومة المصرية وصول أول دفعة من الصفقة الكبرى وضخها في الخزانة العامة، والتي تسببت في حل أزمة الدولار وانهياره في السوق السوداء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل انخفاض الأسعار في مصر، وأبرز السلع الغذائية التي انخفضت خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الدواجن في مصر

وشهدت أسعار الدواجن في مصر، انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام القليلة إذ وصل الانخفاض إلى أكثر من 25 جنيها حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 88 جنيه بعدما كانت قد وصلت إلى 125 جنيها للكيلو خلال الأيام القليلة الماضية، فضلًا عن انخفاض أسعار الفراخ البلدي والساسو والبط أيضًا.

أسعار السلع الأساسية

وتراجعت أسعار السلع الأساسية في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصًا في فروع معارض أهلا رمضان 2024، بحسب ما أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تضمنت تراجع أسعار الزيت الذي فقد نحو 15 جنيهًا في اللتر الواحد، وأسعار الأرز التي تراجعت نحو 5 جنيهات، فضلًا عن أسعار المكرونة، وأسعار السكر، والألبان ومنتجاته، وغيرها من السلع الغذائية.

أسعار اللحوم اليوم

وانخفضت أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان 2024 بالمحافظات، إذ سجل سعر كيلو اللحم السودانية نحو 250 جنيها، فيما سجلت أسعار اللحوم البلدي نحو 320 بدلًا من 460 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

ووصلت نسبة الانخفاض في أسعار الأعلاف اليوم في مصر إلى نحو 7 آلاف جنيه في الطن الواحد من أعلاف الدواجن، بينما وصلت إلى 4 آلاف جنيه في طن أعلاف الماشية، وهو ما انعكس على أسعار الدواجن واللحوم.

أسعار كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم انخفاضًا كبيرًا، إذ تراوح سعر كرتونة البيض بين 145 وحتى 160 جنيهًا بدلًا من 170 وحتى 180 جنيهًا خلال الفترة الماضية، إذ يختلف السعر باختلاف النوع.

انخفاض أسعار السيارات المستعملة

وخيّمت حالة من الفرحة على الكثير من المواطنين، عقب انخفاض أسعار السيارات المستعملة في الأسواق، بعد انهيار سعر الدولار في السوق الموازية، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

وزفت الغرف التجارية بالمحافظات، بشرى سارة للمواطنين، خصوصًا المقبلين على الزواج، بأنّه من المتوقع انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما توافر الدولار، وحُلت أزمة المستوردين.