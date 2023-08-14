تراجع أسعار الأعلاف اليوم 500 جنيه.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض مستقبلا

تواصل أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية، تراجعها المستمر منذ شهر مايو الماضي، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن الإفراجات الجمركية الخاصة بالأعلاف، حيث انخفضت الأسعار اليوم بقيمة تقدر بنحو 500 جنيه، وفقا لما قاله حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأضاف أبو صدام، أن انخفاض أسعار الأعلاف المستمر الفترة الحالية متوقع منذ فترة طويلة، في ظل مؤشرات تؤكد مزيدا من التراجعات الفترة القادمة، كما أن انخفاض الأسعار حاليا ساهم في تراجع أسعار الدواجن والبيض والسلع الغذائية منها الزيت والأرز.

أسعار خامات الأعلاف

وتابع بأن سعر الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، سجلا 13200 جنيه، أما الذرة الأوكراني وصل سعره في الأسواق إلى 11500 جنيه، فيما بلغ سعر الكورن فلاك الأرجنتيني 13900 جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن سعر «القمح الأوكراني 11.5%» بلغ 12200 جنيه، والقمح الروسي 11.5% سجل 12250 جنيه، كما يبلغ سعر القمح الأوكراني 12.5% مبلغ 12350 جنيه، والروسي 12400 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار حسين أبو صدام، إلى أن سعر العلف البادي 23% سجل في الأسواق مبلغ 22200 جنيه، والنامي 21% وصل إلى 22000 جنيه، والعلف الناهي 19% سجل 21850 جنيها.