تراجع كبير في أسعار الأعلاف اليوم.. انخفاض 3 آلاف جنيه في الطن

شهدت أسعار الأعلاف اليوم في مصر تراجعًا كبيرًا، سواء علف الدواجن، أو الخرفان، أو الماشية، أو البط، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بسبب الصفقة الكبرى وانهيار سعر الدولار اليوم في السوق الموازية، وهو ما انعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن وتسبب في انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الأعلاف اليوم ونسبة الانخفاض، متضمنة أسعار أعلاف الدواجن والخرفان، والبط، والأبقار.

استمرار انخفاض أسعار الأعلاف اليوم

وكشف مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، عن استمرار انخفاض أسعار الأعلاف اليوم، بسبب تراجع أسعار خامات الأعلاف، بفضل انهيار سعر الدولار في السوق الموازية، وهو ما ينعكس على أسعار الدواجن واللحوم بصورة إيجابية.

أسعار الأعلاف اليوم

وذكر إنّ أسعار الأعلاف اليوم، في أحد أكبر مصانع الأعلاف بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم شهدت انخفاضًا بقيمة 3 آلاف جنيه دفعة واحدة في سعر أعلاف الدواجن، بينما تراجعت بقيمة 1000 جنيه في سعر أعلاف الأبقار.

وسجلت أسعار أعلاف السمان ما بين 22 ألفًا و750 وحتى 24 ألفًا و950 جنيها، فيما سجلت أسعار أعلاف الرومي ما بين 25 ألفًا و950 وحتى 26 ألفًا 650 جنيها، باختلاف النوع والتركيز، فيما سجلت أسعار أعلاف الحمام نحو 23 ألفًا و650 جنيها.

أسعار علف الدواجن اليوم

وتختلف أسعار علف الدواجن اليوم باختلاف النوع ونسبة التركيز إذ تأتي كالتالي:

بادي سوبر 23%.. سجل نحو 25 ألفًا و600 جنيه.

نامي سوبر 21.. سجل نحو 25 ألفًا و500 ألف جنيه.

نامي سوبر 19%.. سجل نحو 25 ألفًا و350 جنيها.

بادي نامي 21%.. سجل نحو 25 ألفًا جنيه.

بادي بياض 20%.. سجل نحو 24 ألفً و600 جنيه.

نامي بياض 18%.. سجل نحو 23 ألفًا و350 جنيها.

نامي بياض 16%.. سجل نحو 22 ألفًا و850 جنيها.

بياض إنتاجي 17%.. سجل نحو 23 ألفًا و450 جنيها.

بياض إنتاجي 16%.. سجل نحو 23 ألفًا و350 جنيها.

بياض تجاري 14%.. سجل نحو 23 ألف جنيه.

كم سعر علف البط اليوم؟

وفيما يخص سعر علف البط اليوم في المحافظات فقد جاء كالآتي:

بادي تسمين بط 22%.. 24 ألفًا و450 جنيها.

نامي تسمين بط 18%.. 24 ألفًا و250 جنيها.

بادي تسمين بط 17%.. 24 ألفًا و50 جنيها.

بط بيّاض 16%.. 24 ألفًا و100 جنيه.

بط بيّاض نامي 15%.. 23 ألفًا و950 جنيها.

بط بياض إنتاجي 14%.. 23 ألفًا و450 جنيها.

كم سعر علف الخرفان؟

وتراجع سعر علف الخرفان، إذ جاءت كالتالي:

سعر علف تسمين أغنام 12%.. 15 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف تسمين خرفان 14%.. 17 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مركز حلاب أغنام 16%.. 18 ألفًا و400 جنيه.

كم سعر علف الأبقار

وفقد سعر علف الأبقار والماشية 1000 جنيهًا في الطن الواحد دفعة واحدة، خلال الساعات القليلة الماضية إذ جاءت الأسعار بعد الانخفاض كالتالي:

سعر علف تسمين سوبر 18%.. 21 ألفًا و800 جنيه.

سعر علف تسمين سوبر 16%.. 19 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف تسمين سوبر 14%.. 18 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف تسمين مركز شفاف 16%.. 16 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف تسمين مركز 14%.. 16 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف تسمين متكامل 11%..14 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مواشي خشن 10%.. 12 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف حلاب 20%.. 22 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مركز حلاب 19%.. 21 ألفًا و900 جنيه.

سعر علف مركز حلاب 18%..21 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف حلاب 16%.. 20 ألفًا و400 جنيه.

أسعار أعلاف الخيول اليوم

وجاءت أسعار أعلاف الخيول اليوم كالتالي:

سعر علف مهر صغير 14%.. 18 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف كبار 14%.. 19 ألفًا و400 جنيه.

سعر علف مركز للفطام.. 19 ألفًا و900 جنيه.