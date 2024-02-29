تراجع أسعار الدواجن والبيض والأعلاف في المحافظات اليوم

أعلنت الغرف التجارية بالمحافظات استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم، إذ انخفض سعر الفراخ البيضاء بنحو 5 جنيهات مقارنةً بالأمس، ويزداد التراجع يومًا تلو الآخر بالتزامن مع انخفاض أسعار الأعلاف جراء انهيار الدولار بالأسواق الموازية كافة، وذلك في أعقاب مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة الذي أعلنته الحكومة الجمعة الماضية.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل أسعار الدواجن اليوم، متضمنةً سعر الفراخ البيضاء والأعلاف وطبق البيض، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الدواجن اليوم

وكشف مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أنّ أسعار الدواجن اليوم الخميس للمستهلك، خسرت 5 جنيهات جديدة من سعرها، موضحًا أنّها جاءت اليوم كالآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس للمستهلك: سجل الكيلو ما بين 90 وحتى 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم: سجل الكيلو ما بين 115 وحتى 125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم: سجل ما بين 185 وحتى 200 جنيه.

سعر كيلو الأوراك اليوم: سجل ما بين 105 وحتى 115 جنيهًا.

سعر كيلو الصدور بالعظم: سجل ما بين 140 وحتى 150 جنيهًا.

سعر كيلو البط البلدي: تراوح من 125 جنيهًا وحتى 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

كما شهد سعر كرتونة البيض اليوم، انخفاضًا جديدًا في مختلف المحافظات، إذ جاء كالآتي:

سعر كرتونة البيض الأبيض: تتراوح بين 152 و157 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر: تتراوح بين 154 و160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض بصفارين: تتراوح بين 170 و180 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي: تتراوح بين 148 و155 جنيهًا.

أسعار الأعلاف اليوم في المحافظات

وواصلت أسعار الأعلاف اليوم في المحافظات، الانخفاض، إذ خسر طن الأعلاف نحو 7 آلاف جنيه، وجاءت الأسعار للمستهلك، كالآتي:

بادي سوبر 23%: يبدأ من 25600 جنيه.

نامي سوبر 21%: يبدأ من 25500 جنيه.

نامي سوبر 19%: يبدأ من 25350 جنيهًا.

بادي نامي 21%: يبدأ من 25 ألف جنيه.

بادي بياض 20%: يبدأ من 24600 جنيه.

نامي بياض 16%: يبدأ من 22850 جنيهًا.

بياض إنتاجي 17%: يبدأ من 23450 جنيهًا.

بياض إنتاجي 16%: يبدأ من 23350 جنيهًا.

بياض تجاري 14%: يبدأ من 23 ألف جنيه.