بعد دعوته لضرب الفلسطينيين بالنووي.. تصريحات جديدة من وزير إسرائيلي عن شهر رمضان

لا يتوقف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو عن إطلاق تصريحاته المثيرة للجدل، بداية من دعوته إلى ضرب أهل قطاع غزة بالسلاح النووي، إلى دعوته بمحو مصطلح شهر رمضان، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام عبرية.

ودعا «إلياهو» لمحو مصطلح شهر رمضان، قائلًا: «يجب محو مصطلح شهر رمضان ويجب القضاء على مخاوفنا بشأن ذلك الشهر»، في إشارة إلى المفاوضات بشأن هدنة إنسانية مرتقبة في قطاع غزة قبل شهر رمضان والأنشطة العسكرية المتوقع توقفها خلال أيام الشهر الكريم.

ويهاجم عيمحاي إلياهو بشكل مستمر الفلسطينيين والمسلمين، وأبرز تصريحاته كان تصريحه في شهر نوفمبر الماضي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة للقضاء على الفلسطينيين، كما زعم أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يعتبر فشلًا.

وكان وزير التراث الإسرائيلي المتطرف، دعا أيضًا بإيجاد طرق أشد إيلامًا للفلسطينيين من الموت، وذلك لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف على قدميهم مرة أخرى، معلنًا تأييده وبشكل علني فكرة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وبناء المستوطنات بالقطاع.

هجوم واسع

وتعرض عميحاي إلياهو إلى هجوم عالمي واسع، حتى من الداخل الإسرائيلي، إذ اعتبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحاته «منفصلة عن الواقع»، كما رفض وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت دعوة «إلياهو»، قائلًا، إن ضرب غزة بالنووي لا أساس له من الصحة.

إلياهو: بايدن يرتكب خطأ فادحًا بموافقته على قيام الدولة الفلسطينية

كما صرح وزير التراث الإسرائيلي في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، قائلًا إن الرئيس الأميركي جو بايدن يرتكب خطًأ فادحًا بموافقته على قيام الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى حدوث محرقة.