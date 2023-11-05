وزير الثقافة الفلسطيني: تصريحات «إلياهو» كشفت مخططات الاحتلال الإسرائيلي

قال وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، ردًا على تصريحات وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن قصف غزة بقنبلة نووية، إنَّ التصريحات تعكس بشدة طبيعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، والمُستغرب هو أنّ يندهش العالم من مثل هذه التصريحات.

«أبو سيف»: تصريح وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي يعكس طبيعتهم وعقليتهم

وأضاف «أبو سيف»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ السلطة الفلسطينية أيضاً، لا تستغرب هذه التصريحات من مسؤول بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو وزير التراث عميحاي إلياهو، التي تعكس طبيعة وعقلية المُحتل ومخططاته ورغبته تجاه الشعب الفلسطيني، لاستكمال مشروع النكبة الذي بدأ من 75 عاما.

«رابين» كان يتمنى أن يستقيظ ذات يوم ليجد «غزة» ابتلعها البحر

وتابع وزير الثقافة الفلسطيني: «التصريح يأتي استكمالا لرغبة إسحاق رابين، سياسي ورئيس وزراء سابق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال ذات يوم، أنه يرجو أن يستيقظ ذات يوم ليجد غزة وقد ابتلعها البحر،»، مشيرا إلى أنَّ التصريحات تعكس طبيعة الحرب التي يشنها المحتل على ما تبقى من أرض فلسطين.