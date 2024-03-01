ورثت حب الكرة من عائلتها.. «يارا» تتطوع في تنظيم بطولات كرة القدم بـ«فيفا»

ورثت عشقها لكرة القدم من والدها وجدها، ورغم تخرجها من الأكاديمية البحرية بالإسكندرية إلا أنا الرياضة سيطرت على عقلها وقلبها، وعن طريق الصدفة بدأت يارا عبدالله مشوارها في المجال الرياضي كمتطوعة في العديد من البطولات، ثم شاركت كمنسقة إعلامية أيضًا في المحافل الرياضية، وأصبحت مديرًا للخدمات الإعلامية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

درست «يارا» إدارة وسائل الإعلام وسافرت إلى إنجلترا ودرست بجامعة بروناي البريطانية، وفقا لما روته لـ«الوطن» عن رحلتها مع كرة القدم، «من وإحنا صغيرين كنت بروح ماتشات مع والدي، وفي كأس العالم للشباب 2009 في مصر، كنا بنروح مع جمعية خيرية كمتطوعين للتنظيم ووقتها في شخص لما عرف إني بتكلم إنجليزي كويس، طلب مني المشاركة في الإذاعة الداخلية بالاستاد».

أول مشاركة لها في بطولة رياضية كبرى

شاركت «يارا» كمذيعة داخلية بالاستاد خلال مباريات كأس العالم للشباب 2009 في مصر، ومن ثم شاركت في بطولة رياضية كبرى حينها كانت طالبة جامعية على الرغم من أن مجال دراستها مختلف تمامًا عن كرة القدم «بعد البطولة قررت إني أبدأ في إدارة وسائل الإعلام، وقررت أتخصص في جزء الإعلام الرياضي».

البحث عن فرص للتطوع بـ«فيفا»

بدأت «يارا» بالبحث في موقع «فيفا» عن دورات تدريبية وفرص للتطوع ومن خلالها شاركت في بطولة كأس القارات بالبرازيل عام 2013، وكأس العالم مونديال 2014، وكانت مسؤولة عن المؤتمرات الصحفية، «عملت 3 مقابلات أون لاين و14 امتحان واتقبلت الحمدلله، كنت في مدينة سالفادور في كأس القارات وريو دي جانيرو في كأس العالم، ووالدي ووالدتي كانوا بيساعدوني وشايفين إن عندي حاجة كويسة للكارير بتاعي».

المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو

استمرت في تقوية مهاراتها لتحقيق حلمها أكثر وتحقيق نجاحات أكبر، وشاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل مع البعثة المصرية، «كانت وظيفتي تسكين الناس، وحل أي مشاكل بتقابل البعثة، واستقبال اللاعبين والمدربين والإداريين في كل الرياضات بالبطولة».

وفي عام 2019 شاركت «يارا» كمتطوعة في بطولة أمم إفريقيا بالقاهرة، «لما فوجئت إني متطوعة في البطولة وصلت لمرحلة إحباط كبيرة لأني كنت بسعي إني أشتغل بعقد دائم، بس جيت على نفسي وروحت البطولة لأنها في بلدي، وكنت المسؤولة عن المركز الإعلامي الخاص باستاد القاهرة».

كأس العرب بقطر.. بطولة غيرت حياة «يارا»

ولم تيأس «يارا» من الإخفاقات التي قابلتها في مشوارها المهني، واستكملت تقوية مهاراتها بالتطوع في بعض البطولات، وكانت بطولة كأس العرب 2021 بقطر هي الفرصة التي غيرت حياتها «أجلت الفرح علشان أشارك في البطولة وسافرت قطر وكنت وقتها في المكتب الإعلامي للفيفا، وبعدين شاركت كمدير للخدمات الإعلامية في الفيفا في مونديال قطر 2022، وكان العقد قبل البطولة بـ4 شهور تقريبًا لغاية ما كأس العالم يخلص».

وآخر بطولة شاركت بها كانت كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا عام 2023، حسب ما أكدته «يارا» لـ«الوطن»، أنها تعمل بشكل حر مع الفيفا وتشارك في العديد من البطولات مع «الويفا» و«الكاف» وجميع الاتحادات الرياضية: «بشتغل بشكل حر خلال فترة البطولات فقط، مش بشتغل طول الوقت أو بعقد دائم، وبحاول أقدم اللي بقدر عليه دائمًا».

طموح «يارا»

تطمح «يارا» في أن تكون أول فتاة مصرية تعمل كمنسقة إعلامية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعقد دائم: «الموضوع مش سهل لكن بحاول أشتغل على نفسي، خاصة إن احتمال بعد بطولة أمم أوروبا الجاية يكون في تعيينات دائمة».