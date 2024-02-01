الوفود المشاركة في كأس العالم للرماية 2024 تغادر القاهرة وتشيد بنجاح البطولة (صور)

أشادت وفود 66 دولة شاركت في بطولة كأس العالم للرماية 2024، التي استضافتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 24 يناير الماضي حتى 1 فبراير الحالي، وتضمنت منافسات المسدس والبندقية والبندقية خرطوش، بحسن تنظيم البطولة وخروجها بصورة مبهرة اعتادت عليها عند إسناد الأحداث الرياضية والبطولات السابقة لمصر.

حفاوة وحسن استقبال وتنظيم لبطولة كأس العالم للرماية

كما أشادت الوفود بحسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة والبرنامج السياحي الذي أعدته اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية.

وغادرت جميع الوفود، اليوم إلى بلادها على رحلات الطيران، بالتنسيق والتعاون بين اللجنة المنظمة وشركات حجز الطيران لتيسيرأمور السفر والمغادرة، حيث حرصت اللجنة المنظمة، على توديع الوفود وجميع الرماة الذين قضوا فترة البطولة في مصر وسط أجواء من الترحاب، وحرصت اللجنة على توفير كل سبل الراحة لهم، في سبيل أن تخرج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

عمران: البطولة خرجت بشكل مشرف يليق باسم مصر ومكانتها

من جانبه أكد أحمد عمران، المنسق العام للبطولة، رئيس المركز الإعلامي للاتحاد المصري للرماية، أن جميع الوفود أبدت سعادتها بحسن تنظيم الحدث والمجهود الكبير لجميع قيادات الاتحاد وأجهزة الدولة المعنية بتأمين البطولة، وخروجها بالمشهد المشرف، الذي باسم مصر ومكانتها، خاصة أنها تم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تقدمه مصر خلال استضافة البطولات الرياضية الكبرى لاسيما في رياضة الرماية، لتكمل بالنسخة الأخيرة سلسلة الإنجازات.

وأضاف عمران أن إسناد مهمة تنظيم بطولة كأس العالم للرماية 2024، من جديد لمصر بعد نجاحها في استضافة بطولة كأس العالم للمرة الثانية في مصر شيء يجعلنا نشعر بالفخر، لأننا نمتلك ميادين رماية من أفضل الميادين في العالم، ولدينا الخبرة الكافية في تنظيم جميع البطولات، وهناك حالة من السعادة لدى المدربين واللاعبين بالتنظيم والميادين التي تعد الأفضل من نوعها في العالم.

قدرات مصر الضخمة وراء كل الأحداث الرياضية التي تنظمها

وأكد المنسق العام للبطولة، رئيس المركز الإعلامي بالاتحاد المصري للرماية، أن الاتحاد المصري للرماية سخّر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كل الفعاليات الرياضية، وعلى سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وأضاف عمران، أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة،حرص على تقديم الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية واللجنة المنظمة، والمجهود الكبير الذي بذله اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، في حل أي مشكلة واجهت الوفود المشاركة، ومتابعته المستمرة لكل التفاصيل على مدار أيام إقامة البطولة، منذ بدء الاستعدادات الفنية واللوجيستية، بخلاف تجهيز كل الأمور المتعلقة باستضافة الوفود حتى المغادرة بسلام، والتي تضمت مسؤولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالمياً، مما ترك انطباعا جيدا على المستوى الرسمي لمسؤولي اللعبة الدوليين.