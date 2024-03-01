تحذير من «الأرصاد» لمرضى الحساسية من تقلبات طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفق ما ذكره برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية DMC.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وقالت هبة مجدي، مقدمة «8 الصبح»، إنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدت أنّ اليوم سيشهد نشاطًا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الجمعة كالتالي: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16.

ونصحت «مجدي»، بعدم تخفيف الملابس بشكل كبير: «متخففوش الملابس كتير علشان الجو هيقلب وخاصة الناس اللي عندهم حساسية، لازم ياخدوا بالهم علشان ميتعبوش».