حالة الطقس اليوم.. ذروة ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، متوقعة أن يكون اليوم ذروة الارتفاع.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية سبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة، ونشاط الرياح الذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض اعتبارا من غد السبت، وخاصة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بهذا الارتفاع في درجات الحرارة وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، لافتة إلى أنه يفضل عدم ري محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.