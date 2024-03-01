الحرارة تنخفض 6 درجات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الأيام المقبلة

تضرب موجة من الاضطرابات الجوية المحافظات، ضمن حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ تشهد الأحوال الجوية، ظواهر جوية بينها أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة تتسبب في حجب مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها تارة أخرى، فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تخفيف الملابس الشتوية، أو ارتداء ملابس صيفية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، وأبرز الظواهر الجوية، وتحذيرات هيئة الأرصاد، وموعد انخفاض درجات الحرارة.

الطقس اليوم وغدا في مصر

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدا في مصر، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على العديد من المناطق بأغلب المحافظات، والتي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وفيما يخص درجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر فإنّ اليوم الجمعة ذروة ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، فيما كشفت الأرصاد في بيانها، إنّ موعد انخفاض درجات الحرارة يبدأ من السبت إذ تنخفض درجات الحرارة بقيمة تصل لـ6 درجات مئوية، حيث تأتي درجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر كالتالي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتحذر الأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى، وذلك اعتبارًا من السبت 2 مارس، إذ تأتي حالة الطقس في الأيام المقبلة كالآتي:

السبت 2 مارس 2024.. يشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

الأحد 3 مارس 2024.. شبورة مائية خلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية، ونشاط رياح على جنوب سيناء، والسواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة.

الإثنين 4 مارس 2024.. شبورة مائية على أغلب الأنحاء.

الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص توقعات حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّ الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا هي كثافة الشبورة المائية على أغلب الأنحاء.