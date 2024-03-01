حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ضمن حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات، إذ من المتوقع أن يكون اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح الذي يتسبب في إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مصر، إذ تحذر الأرصاد من بعض الظواهر الجوية المؤثرة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتتضمن حالة الطقس اليوم، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ تسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، وجنوب البلاد، بينما تكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء والسواحل الشمالية العربية، فيما تكون باردة ليلًا وأثناء الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتكشف الأرصاد الجوية، في بيان لها، حول حالة الطقس اليوم، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة، والصحراء الغربية، وشمال محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتشهد البلاد اليوم الجمعة، أن يكون اليوم الجمعة ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، فيما تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب حالة الطقس اليوم، إذ تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

متى تنخفض درجات الحرارة؟

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة تنخفض اعتبارًا من السبت على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد، محذرةً المواطنين من تخفيف الملابس، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنبًا للإصابات بنزلات البرد، كما نصحت المزارعين بعدم ري محصول القمح بسبب نشاط حركة الرياح المصاحب للحالة الجوية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتضرب أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على عدة مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.