«التموين»: انخفاض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض «أهلا رمضان»

قالت هبة مجدي مقدمة برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد انخفاض الأسعار من 15 إلى 30% خلال افتتاحه معرض «أهلا رمضان»: «الأرز والزيت هينخفض واللحمة الحية هتبقى بـ320 جنيها بدلا من 480، والفترة اللي جاية هتشهد مزيدا من انخفاض الأسعار».

انخفاض أسعار السلع الغذائية

وذكرت خلال تقديم حلقة اليوم من البرنامج، أن أسعار الزيت في معارض «أهلا رمضان» سجلت 70 بدلًا من 98 جنيهًا، وأسعار اللحوم السوداني اليوم 250 جنيها بدلًا من 300 جنيه.

توفير السلع الغذائية بجودة عالية

أضافت أن هناك توجيهات بتوفير احتياجات المواطنين من كل السلع الغذائية وبجودة عالية وأسعار منخفضة في جميع معارض «أهلا رمضان» في كل المحافظات.